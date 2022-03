Bitcoin > Rubel: Das ist ein Vergleich!

Der Bitcoin und die Akzeptanz spielen eine wichtige Rolle. Aber auch so mancher Vergleichswert ist entscheidend, wenn es um die Größe und die Akzeptanz der Währung geht. Wobei zwischen der Funktion als Wertaufbewahrungsmittel und als Tauschmittel die Einsatzmöglichkeiten noch divergieren.

Nach einigen Vergleichen, die in den vergangenen Jahren des Öfteren mal gehinkt haben, gibt es jetzt etwas, auf das der Bitcoin regelrecht stolz sein kann. So ist die digitale Münze offenbar mehr wert als der Russische Rubel. Lass uns das im Folgenden einmal etwas näher betrachten. Und schauen, was dieser Vergleich konkret offenbart.

Der Bitcoin ist mehr wert als der Rubel!

Das Krypto-Portal cointelegraph.com hat nun zunächst den Vergleich gezogen und gemessen am Börsenwert dieses spannende Kräftemessen dargelegt. Demnach kam der Bitcoin zum Montagabend auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 780 Mrd. US-Dollar. Das ist mehr als die Geldmenge M2 des Russischen Rubels, die zuletzt offenbar auf 623 Mrd. US-Dollar zusammengeschrumpft ist. Als Tauschmittel oder Geldmittel ist der Bitcoin entsprechend höher bewertet als die Währung einer ganzen Volkswirtschaft.

Natürlich sind die Faktoren entscheidend. Der Russische Rubel hat zuletzt aufgrund des Ukraine-Konflikts und der Sanktionen im Vergleich zum US-Dollar massiv an Wert eingebüßt. Außerdem ist und bleibt die Frage, zu welchem Zweck die Kryptowährung primär gehalten wird. Als Wertaufbewahrungsmittel dürfte der Rubel jedenfalls kaum eine Funktion besitzen. Die digitale Münze hingegen wohl schon.

Trotzdem ist es bemerkenswert, dass der Bitcoin gemessen an der Marktkapitalisierung eine große Weltwährung überholt hat. Der Russische Rubel ist gewiss keine kleinere Referenzgröße. Wenn auch jetzt mit einem signifikanten Wertverlust. Aber im Vergleich zum Transaktionsvolumen von Zahlungsdienstleistern oder anderen Referenzgrößen hat das eine Aussagekraft.

Gekommen, um zu bleiben …?

Kryptowährungen sind volatil, das ist der Russische Rubel jetzt jedoch ebenfalls. Was wir jedoch inzwischen festhalten können, ist, dass Bitcoin und Co. wohl offensichtlich gekommen sind, um zu bleiben. Der Börsenwert der digitalen Assets ist bemerkenswert hoch. Wobei die Leit-Krypto-Münze zeigt, wie viel Vertrauen der Markt ihr entgegenbringt.

Im Zentrum meiner Kritik steht weiterhin die Funktion als Tauschmittel, die sich anhand dieser Referenzgröße nicht ausmachen lässt. Wertaufbewahrung bei einer digitalen Münze ist für mich kein legitimer Grund, wenn es keinen anderweitigen Zweck gibt. Aber auch darüber kann man diskutieren. Am Vergleich mit dem Russischen Rubel und der allgemeinen Strahlkraft dieses Vergleichs verändert sich dadurch zunächst wenig.

Der Artikel Bitcoin > Rubel: Das ist ein Vergleich! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

