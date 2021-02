Bitcoin: Prominenter Verehrer!

Was geschah

TeslaInc (NASDAQ:TSLA) kaufte im Januar $1,5 Milliarden in Bitcoin. Das Unternehmen erwartet, dass es in Zukunft Kryptowährung als Zahlungsmittel akzeptieren wird.

Tesla wird in Zukunft einen Teil seiner Barmittel in alternative Reserven wie digitale Vermögenswerte, Goldbarren und Gold-ETFs investieren. “Unsere Bitcoin-Bestände sind hoch liquide”, sagte das Unternehmen.

