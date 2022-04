Bitcoin: Pro-Krypto-Politische Aktionskomitees gegründet!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Was geschah: Am Montag berichtete Fortune , dass das Financial Freedom PAC, auch ‘Bitcoin(CRYPTO: BTC) PAC’ genannt, gegründet wurde, um Kandidaten zu wählen, die die Rechte von Bitcoin-Besitzern in den Vereinigten Staaten wahren. Das PAC wurde von Grant McCarty, dem Direktor für Politik und öffentliche Angelegenheiten beim Bitcoin Magazine, auf der Bitcoin 2022 Konferenz in Miami vorgestellt. McCarty kündigte auch… Hier weiterlesen