Bitcoin: Nur eine Spekulation oder ernstzunehmende Wende am Geldmarkt?

Ihnen ist wahrscheinlich nicht entgangen, dass der Kurs für einen Bitcoin alleine in diesem Jahr einen steilen Anstieg von über 140 % verzeichnet hat. Für alle Bitcoin- und Kryptowährungs-Fans kommt das einer Bestätigung nach dem Motto „Wir haben`s euch ja gesagt“ gleich. In US-Dollar kostet ein Bitcoin aktuell 2.233 US-Dollar. An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine stabile Währung erstens auf Vertrauen basiert, und zweitens mehrere Eigenschaften aufweisen sollte. Diese Kriterien wird aber eine Kryptowährung zumindest heute noch kaum in allen Belangen erfüllen können.

Die Blase wird platzen

Wir warnen daher davor, hier zu viel Erwartungen hineinzuinterpretieren nach dem Motto, „das ist das Ende des aktuellen Währungssystems“. Wer den Bitcoin heute noch als echten Währungsersatz und nicht als bloße Spekulation betrachtet, hat unserer Meinung nach nicht verstanden, was Währungen überhaupt sind und was sie ausmacht. Es wird folglich früher oder später zum Platzen der Blase kommen. Spätesten dann, wenn der Großteil der Investoren bemerkt, worauf sie eigentlich ihr Vertrauen aufbauen. Nämlich auf einen unregulierten und unkontrollierten Markt – die digitale Tulpenmanie.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.