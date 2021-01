Bitcoin: Nur ein Wort!

Was beachten Bitcoin-Anleger: Den Twitter-Account von Tesla-Chef Elon Musk! Dieser hatte sich schon in den vergangenen Wochen positiv zum Bitcoin geäußert. Daraufhin konnte der Bitcoin in der Regel zulegen.

Und heute wieder! Elon Musk hat nur ein einziges Wort getwittert: #Bitcoin! Daraufhin kletterte der Kurs für einen einzigen Bitcoin von 32.000 bis auf 38 USD-Dollar. Elon Musk scheint sich den Chart zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung