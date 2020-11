Bitcoin: Noch aufzuhalten?

Bitcoin schoss am frühen Donnerstag über die entscheidende psychologische Marke von 16.000 US-Dollar hinaus und durchbrach damit eine wichtige Widerstandsmarke. Die Krypto-Währung an der Spitze hielt die Kursgewinne zum Redaktionsschluss am frühen Freitag und stieg im 24-Stunden-Rückstand um 4,3%.

Was geschah

Die Aufwärtsbewegung der Apex-Krypto-Währung wurde laut CoinDesk durch die institutionelle Übernahme verursacht, die als positiv gewertet wurde. Jason Lau, der Chief Operating ...



