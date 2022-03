Bitcoin: Neuer Wal taucht auf!

Do Kwon, Gründer des Terra (CRYPTO: LUNA)-Protokolls, plant den Kauf von Bitcoin (CRYPTO: BTC) im Wert von 10 Milliarden Dollar für Terra’s Reserven.

In einem kürzlich geführten Interview mit der Fungible Times sagte Do Kwon, dass Terra beabsichtigt, neben dem pseudonymen Schöpfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, der größte Einzelhalter von Bitcoin zu werden.

"Der Grund, warum ich auf 10 Milliarden Dollar kommen will, ist, dass wir neben ...



