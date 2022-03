Bitcoin: Millionendeal an dieser Krypto-Börse!

Ark Investment Management, geführt von Bitcoin (CRYPTO: BTC) bull Cathie Wood, kaufte am Mittwoch mehr Anteile an der Kryptowährungsbörse Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN).

Das Wertpapierhaus kaufte 96.591 Coinbase-Aktien, deren Wert auf der Grundlage des Schlusskurses vom Mittwoch auf 18,9 Millionen Dollar geschätzt wird. Die Aktie von Coinbase schloss am Mittwoch 3,8 % niedriger bei 196,7 $ pro Aktie und liegt seit Jahresbeginn 21,6 % im Minus.

Die Vermögensverwaltungsfirma hat Aktien von Coinbase,



