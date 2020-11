Bitcoin: Mehr berühmte Fans?

Maisie Williams, die ihre Twitter-Follower fragte, ob sie bei Bitcoin long gehen sollte, hat die Aufmerksamkeit vieler bemerkenswerter Kryptowährungs-Enthusiasten und von Elon Musk, des CEO von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), erregt.

Was passierte

“Sollte ich mich mit Bitcoin langweilen?”, fragte die englische Schauspielerin, die am besten für ihre Rolle der Arya Stark in “Game of Thrones” bekannt ist. “Werfen Sie [Ihrem] Hexer eine Bitmünze zu” ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung