Bitcoin: MediaMarkt mit einer Forderung von 50 Millionen Dollar!

Ein Hive-Ransomware-Angriff mit Forderungen hat den Elektronikeinzelhandelsriesen MediaMarkt mit einer Forderung von 50 Millionen Dollar in Bitcoin (CRYPTO: BTC) getroffen.

Überblick

Einem Bericht von Decrypt zufolge wurden verschiedene Schlüsseldienste des Unternehmens kompromittiert, darunter Kredit- und Debitkarten in mehreren Filialen. Durch den Angriff wurden die IT-Systeme abgeschaltet und der Geschäftsbetrieb in den Niederlanden und in Deutschland unterbrochen, wo das Geschäft keine Kredit- oder Debitkartenzahlungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung