Bitcoin: Man sieht das Potenzial!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Townsquare Media hat verkündet, dass es 5 Millionen US-Dollar in Bitcoin in seine Bilanz hinzugefügt hat. Dies gab der in New York ansässige Konzern für digitales Marketing und Radionetzwerke in einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission bekannt. Das Unternehmen sagte in der Einreichung, dass es im zurückliegenden Quartal 5 Millionen US-Dollar in Bitcoin angelegt hat. "Wir haben… Hier weiterlesen