Bitcoin: Liquidationen im Wert von 71 Millionen Dollar!

Bitcoin steigt Daten von CoinGlass zufolge wurden innerhalb einer Stunde 71,13 Millionen Dollar an Short-Positionen aufgelöst, als Bitcoin (CRYPTO: BTC) am Dienstag in den frühen asiatischen Morgenstunden auf 31.177 Dollar anstieg. Währenddessen wurden im selben Zeitraum von einer Stunde Long-Positionen von Krypto-Händlern im Wert von nur 7,26 Dollar aufgelöst. 94.917 Positionen aufgelöst Insgesamt wurden innerhalb von 24 Stunden 94.917 Positionen… Hier weiterlesen