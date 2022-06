Bitcoin: Kryptowährungen als Waren eingestuft?

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Ein wesentliches Element des Responsible Financial Innovation Act, der heute in den US-Senat eingebracht wurde, ist die Einstufung von Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) und einer Vielzahl von Kryptowährungen als Waren. In den letzten Tagen warf eine durchgesickerte Version des Gesetzentwurfs Fragen auf, insbesondere nach dem Status und der Zuständigkeit für diese Kryptowährungen. Klare Trennung zwischen den Vermögenswerten Unter den… Hier weiterlesen