Bitcoin: Kraken spendet an Ukrainer!

Die große US-amerikanische Kryptobörse Kraken plant, Bitcoin (CRYPTO: BTC) im Wert von 10 Millionen US-Dollar an Kunden in der Ukraine zu verteilen, die von der russischen Invasion betroffen sind.

Was geschah:

Kraken sagte am Mittwoch, dass Kunden, die vor dem 9. März ein Konto in der Ukraine eröffnet haben, berechtigt sind, jeweils bis zu 1.000 Dollar in Bitcoin (CRYPTO: BTC) zu erhalten. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung