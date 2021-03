Bitcoin: Korrektur oder Drama?

Der Bitcoin ist am 15. März um insgesamt satte 6,4 % nach unten gerutscht. Damit ist die wohl prominenteste Kryptowährung nur noch 55.500 Dollar wert oder 46.530 Euro. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als 17 Milliarden Euro Handelsvolumen bewegt, womit der Bitcoin die mit weitem Abstand bedeutendste Kryptowährung am Markt geblieben ist.

Hohe Gewinne

Die Bilanz für die vergangenen 12 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung