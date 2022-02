Bitcoin: Kaum Gebühr trotz Whaletrade?

Ein Bitcoin (CRYPTO: BTC)-Wal bewegte BTC im Wert von fast 2 Milliarden Dollar über die Blockchain für weniger als 4 Dollar an Transaktionsgebühren.

Der Wal hat am Wochenende 44.979 BTC im Wert von 1,9 Milliarden Dollar in zwei anonyme Wallets transferiert, so der Blockchain-Transaktionsforscher Blockstream.

Die Gebühr für den hohen Werttransfer betrug nur 0,00008496 BTC oder 3,56 $ – ein Prozentsatz von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung