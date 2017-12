Bitcoin: Jetzt wird’s interessant!

Lieber Leser,

der Bitcoin-Kurs setzt seine Schwächephase auch in der zweiten Wochenhälfte fort. Grund für diese Schwäche sollen negative Neuigkeiten aus Südkorea sein. Mindestens ein Fünftel des gesamten weltweiten Transaktionsvolumens in Bitcoin entfällt auf das Land. Die südkoreanische Regierung erwägt eine Revision des Bitcoin-Handels und kündigte an, wenn notwendig Börsen zu schließen oder stark zu regulieren. Damit will sie laut ihren eigenen Angaben der irrationalen Spekulation entgegentreten. Das Ganze geschieht im Zuge der Pleite einer Bitcoin-Börse vor einer Woche.

Maßnahmen zielen auf die Eindämmung von illegalen Geschäften ab

Einige Maßnahmen hat die Regierung bereits eingeleitet. So soll jeder Transaktion ein realer Name zugewiesen werden können. Banken dürfen keine virtuellen Konten für Börsen mehr eröffnen und keine Kundentransaktionen über nicht lizensierte Börsen abwickeln. Bereits die erste Maßnahme dürfte ein starkes Signal in Richtung Regulierung setzen. Denn gerade aufgrund der Anonymität wurde der Bitcoin oft für illegale Geschäfte genutzt. Sollten auch andere Regierungen mit derselben Maßnahme nachziehen, wird sich zeigen, wie viel Kapital tatsächlich nur aufgrund des Potentials der Technologie investiert wurde oder ob der Bitcoin eher als Vehikel für diese Geschäfte fungierte.

Jetzt wird’s interessanter

Charttechnisch sieht es stark nach einer Top-Bildung aus. Ich hatte bereits in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass die ersten nun womöglich das vorerst “sinkende Schiff” verlassen, nachdem klargeworden war, dass der Konkurrenzdruck, der seitens anderer Kryptowährungen kommt, nicht zu unterschätzen ist. Es ist gar nicht mal so sehr der Fakt, dass andere Kryptowährungen per se besser sind. Es ist einfach nur eine Umbewertung der Lage, die überfällig war.

Und genau deshalb wird das Ganze aus meiner Sicht nun langsam interessanter. Denn durch den erhöhten Wettbewerb und den Vergleich wird der eigentliche Charakter und damit ein möglicher Value einer einzelnen Kryptowährung sichtbarer. In diesem Fall ist es einfacher sich eine eigene Meinung zu bilden, ohne sich vom Bias vieler Bitcoin-Fans anstecken zu lassen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.