Bitcoin: Japaner und Südkoreaner fliehen in Kryptowährung!

Liebe Leser,

der Bitcoin-Preis, in US-Dollar gemessen, erreicht in dieser Woche ein neues Allzeithoch. Das dürfte all den Bitcoin-Liebhabern und Optimisten ein Grinsen aufs Gesicht zaubern. Unterstützt wird diese Entwicklung zuletzt durch einen erfolgreichen Split zwischen dem Bitcoin und dem Bitcoin Cash, was Anleger weiterhin darin bestärkt, an die zukünftige Stabilität der Kryptowährung zu glauben. Demzufolge haben auch einige der Investmentbanken wie etwa Goldman Sachs die Nachfrage nach dem Bitcoin auch seitens institutioneller Investoren bestätigt. Zudem wurde jüngst ein Bitcoin-ETF aufgelegt, hinter dem jedoch eher aktives Asset-Management steckt, weshalb man dies nicht mit einem herkömmlichen ETF verwechseln sollte.

Safe-Haven Ersatz?

Ob diese Gründe allerdings tatsächlich ausreichen, um davon auszugehen, dass wir es hier mit einer völligen Akzeptanz der Kryptowährung zu tun haben, bleibt aus meiner Sicht weiter fraglich. Zumal bald ein neues Upgrade geplant ist, von dem einiges an Risiko ausgeht, und die derzeitige Nachfrage aus Gründen des erhöhten geopolitischen Risikos steigt. Denn besonders in Japan und Südkorea ist zuletzt ein verstärkter Handel von Bitcoin zu verzeichnen gewesen. In der vergangenen Woche wurden 46 % des gesamten gehandelten Volumens in japanischen Yen umgesetzt. 25 % wurden in US-Dollar gehandelt und 12 % in koreanischen Won. Das zeigt, dass die Kryptowährung immer noch größtenteils als Safe-Haven Ersatz gilt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.