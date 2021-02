Bitcoin: Jack Dorsey, Jay Z spenden 500 BTC!

Jack Dorsey, CEO vonTwitter Inc. (NYSE:TWTR) und Square Inc. (NYSE:SQ), kündigte an, 500 Bitcoins (BTC) oder 23,56 Millionen Dollar an einen Trust zu spenden, der die Entwicklung der Kryptowährung in Afrika und Indien finanzieren wird.

Der Fonds wird als blindes, unwiderrufliches Treuhandvermögen eingerichtet und nimmt keine Anweisungen von den Vorstandsmitgliedern entgegen. Dorsey sagte, dass Rap-Star und Unternehmer Shawn Corey Carter, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung