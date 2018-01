Bitcoin: Ist das eine Top-Bildung?

Lieber Leser,

viele der Bitcoin-Investoren haben sich erhofft, dass der Trend den Kurs zu Beginn des Jahres wieder in luftige Höhen katapultieren wird. Der Bitcoin-Kurs hat bisher in jedem Quartal eine starke Korrektur verzeichnet, was ihn jedoch nicht daran hindern konnte, den Trend wiederaufzunehmen, so das Argument. Nach einer tatsächlich anfänglichen Erholung in der ersten Handelswoche des Jahres hat der Kurs in dieser Woche allerdings wieder den Korrekturmodus eingenommen und notiert im Vergleich zum Schlusskurs der Vorwoche ca. 11,15 % tiefer bei 15.131 US-Dollar. Charttechnisch ist der primäre Trend im Bitcoin allerdings noch intakt.

Die Spreu trennt sich nun vom Weizen

Hingegen erreichte der Kurs der Kryptowährung Ether bis dato in dieser Woche neue Allzeithochs und notiert im Vergleich zur Vorwoche um 27 % höher bei 1.239 US-Dollar. Kleinere Kryptowährungen wie Tron, IOTA oder NEO verzeichneten leichte Zugewinne, während Bitcoin Cash sowie Litecoin mit Verlusten hadern. Es ist, wie ich vermutet hatte. Der Wettbewerb wird nun für die Pilot-Kryptowährung Bitcoin immer größer.

Regulierung wird immer wahrscheinlicher

Ebenfalls belastend im Trend wirkt mit hoher Wahrscheinlichkeit die geplante Regulierung einiger Banken und Börsen durch die südkoreanische Regierung, nachdem dort die Bitcoin-Börse Youbit Insolvenz anmelden musste und in 2017 bereits zwei Mal gehackt worden war. Zudem kommt, dass die US-Amerikanische Aufsichtsbehörde SEC kürzlich vor Spekulationen, insbesondere im ICO-Bereich, gewarnt hat und damit womöglich ein Signal für eine mögliche baldige Reglementierung gesendet hat.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.