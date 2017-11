Bitcoin: Ist Bitcoin Betrug?

Liebe Leser,

ich stelle Ihnen eine simple Frage: Wie kann es sein, dass einige Finanzberater und -vertreter mit so vielen für den Kunden ungünstigen Produkten so viel Geld machen können? Die Antwort liegt auf der Hand. Der Kunde versteht nicht, was er da angedreht bekommt. Er sieht nur die versprochenen Leistungen, aber nicht die versteckten Kosten. Und soll ich Ihnen etwas verraten: Die besten Verkäufer verstehen im besten Fall selbst kaum, was sie da verkaufen. So kommen sie wenigstens in keinen Gewissenskonflikt und können voller Überzeugung agieren.

Was sind die Nachteile des Bitcoin gegenüber der Fiatwährung?

Und nun stelle ich Ihnen noch eine Frage: Können Sie mir die Nachteile des Bitcoins gegenüber unserem Währungssystem benennen? Und ich meine tatsächlich die Nachteile, nicht die Vorteile. Ich wette mit Ihnen, der Großteil kann mir das kaum beantworten und dafür gibt es nicht nur einen Grund, sondern gleich zwei. Der erste ist: Weil sie fast nirgends davon gelesen haben. Der zweite ist: Weil Ihr Verständnis für unser bereits bestehendes Währungssystem gar nicht ausreicht, um einen Vergleich ziehen zu können.

Ist Bitcoin Betrug?

Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und behaupte, dass selbst ein Großteil der Bitcoin-Anhänger mir diese Frage nicht beantworten kann, da er unser Währungssystem nicht verstanden hat. Vielleicht verstehen Sie ja jetzt, warum einige der Finanzprofis von Betrug sprechen, wenn sie vom Bitcoin reden.

Ich bin dümmer

In den USA wurde jüngst eine Umfrage bei den Bitcoin-Investoren getätigt. Eine Frage lautete, bis wann Investoren planen, ihre Position zu halten. Im Schnitt lag die Antwort bei 196.000 US-Dollar. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich kenne keinen Finanzprofi, der so etwas ohne Hintergedanken, rein aus eigenem Investmentvorhaben, behaupten würde. Eine weitere Frage lautete: Warum halten Sie diese Position? Über 40 % der Befragten antworteten mit der Begründung, dass die Technologie revolutionär wäre. Na, dann hat ja alles wunderbar funktioniert, oder nicht? Ich für meinen Teil kann allerdings keinen technologischen Vorsprung gegenüber unserem Währungssystem erkennen. Aber wahrscheinlich bin ich einfach dümmer als die 40 % der Investoren.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.