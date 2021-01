Bitcoin-Investoren: Warnung!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bitcoin (BTC) zeigt langfristig positive Anzeichen, aber Investoren müssen einen “sehr starken Magen” haben, um die kurzfristige Volatilität zu überstehen, warnt ein Analyst.

Miller Tabak Chef-Marktstratege Matt Maley sagte CNBC am Donnerstag, dass regulatorische Risiken und Rückzug aus der fast 200% Anstieg in diesem Jahr bedeuten, Bitcoin könnte einen weiteren Rückgang in der kurzfristigen sehen.

“Wenn die Regierung daherkommt und das mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung