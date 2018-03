Bitcoin-Hype: HPI-Studie zum echten Innovationspotenzial der Blockchain

Potsdam (ots) - Auf die Blockchain-Technologie sind laut eineraktuellen Studie des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) derzeit vieleüberzogenen Erwartungen gerichtet. Die PotsdamerInformatikwissenschaftler machen in ihrem Report "Blockchain - Hypeoder Innovation?" (ISBN 978-3-86956-394-7) vor allem auf nochunzureichende Standardisierung und mangelnde Fähigkeit zurZusammenarbeit zwischen den Blockchain-Systemen aufmerksam.Andererseits trage die zunächst für den Zahlungsverkehr mit demvirtuellen Währungssystem Bitcoin entwickelte neue Technologiedurchaus das Potenzial in sich, viele Prozesse in Wirtschaft undGesellschaft revolutionieren zu können, heißt es in dem umfangreichenBericht."Die komplexe Blockchain-Technologie ist seit fast zehn Jahrenimmer häufiger Gesprächsthema, wird aber nach wie vor nur von wenigenwirklich verstanden", stellt Prof. Christoph Meinel, HPI-Direktor undMit-Autor der Studie, fest. Einige rückten sie in die Nähe vonHacker-Tricks, die kriminelle Geschäfte im Darknet, dem dunklen Teildes Internets, erleichtern sollen. "Andere überhöhen sie wie in einemvirtuellen Goldrausch zu einer neuartigen Allzweckwaffe", so Meinel.Doch die Technologie stecke noch in den Kinderschuhen und müssezunächst ausreifen, indem sie für zusätzliche Anwendungszweckeweiterentwickelt werde. Danach komme es dann auf den "richtigenEinsatz" an.Virtueller Goldrausch um komplexe TechnologieDie wissenschaftliche Studie des Instituts soll von einemneutralen, unabhängigen Standpunkt aus Möglichkeiten und Grenzenrealistisch bewerten helfen. Zunächst wird sachlich erläutert, wiedie geheimnisumwitterte Technologie vorhandene Ansätze wie dezentraleNetzwerke, Kryptographie und Konsensfindungs-Modelle miteinanderverknüpft. Ausführlich stellen die Autoren die Funktionsweisen derdrei Systeme vor, die sich in der Blockchain-Szene bislang alswichtigste etabliert haben: Bitcoin, Ethereum und Hyperledger."Von diesen dreien ist das rasant wachsende System für die sogenannte 'Kryptowährung' Bitcoin nach wie vor als stärkstes undsicherstes anzusehen", sagt Meinel. Dessen Rechen-Prozesseverbrauchten aber nach seriösen Kalkulationen bereits pro Tag so vielStrom, wie gut 12.000 deutsche Vierpersonen-Haushalte im ganzen Jahrbenötigten. Außerdem gebe es sehr starke Kursschwankungen derdigitalen Währung, da viel mit ihr spekuliert werde.Studie erläutert mögliche Angriffe auf BlockchainsDetailliert beschreiben die Potsdamer Informatikwissenschaftlermögliche Angriffe auf Blockchains und erläutern auch, wie Hackerversuchen können, Transaktionen zurückzuverfolgen und geheimeSchlüssel auszuspähen. "Werden ganz neue Blockchain-Systemeentwickelt, kann es durch Änderungen an der bestehendenSoftwaretechnologie durchaus zu Sicherheitslücken kommen, die vonAngreifern ausgenutzt werden könnten", ergänzt Meinel.Die HPI-Studie zeigt im Einzelnen auf, was erforderlich ist, umBlockchain-Konzepte erfolgreich in der Praxis umzusetzen und welcheverschiedenen Möglichkeiten es dabei gibt. Vor allem blicken dieWissenschaftler dabei auf Weiterentwicklungen derBlockchain-Technologie, die mit ihrer programmierbaren dezentralenVertrauens-Infrastruktur neben Währungen und Werten auch komplexeVerträge zwischen mehreren Vertragspartnern ermöglichen kann."Es wird immer mehr "intelligente Verträge" geben, so genanntesmart contracts, mit denen auf der Basis von Wenn-Dann-Anweisungenbestimmte Vorgänge automatisch abgewickelt werden", sagt derHPI-Direktor. Beispiel: Wenn ein Interessent für ein anzumietendesApartment seine Kaution überwiesen hat und wenn der Tag desMietbeginns gekommen ist, dann wird an ihn ein digitaler Schlüsselzum Entsperren des elektronischen Schlosses der Wohnungstür gesandt,ohne dass es eines Intermediärs bedarf.Erfolgversprechende Einsatzfelder lockenAls erfolgversprechende Einsatzfelder sieht die HPI-Studie nebender Vermietung von Wohnungen, Autos und Zweirädern auch den Handelmit Kunstwerken, Abstimmungs-Systeme oder die Verwaltung vonGesundheitsdaten. Vorteile habe die Blockchain-Technologie zudem fürdas Management digitaler Identitäten, den sicheren Datenaustauschzwischen Geräten im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), denHandel mit lokal erzeugter erneuerbarer Energie und bei derEffizienzsteigerung von Lieferketten."Jedem Unternehmen, das auf den Blockchain-Zug aufspringen möchte,rät das Hasso-Plattner-Institut, für den geplanten Anwendungszweckzunächst ein vernünftiges Ziel zu definieren, das mit einemangemessenen Aufwand-Nutzen-Verhältnis angestrebt werden kann",betont Informatikwissenschaftler Meinel. Viele Blockchain-Projektescheiterten heute allerdings innerhalb der ersten beiden Jahre.Hoffnung setzt er darauf, dass sich Großunternehmen und Startupsimmer öfter zusammentun, um die Blockchain-Technologie zu verbessernund ihre Standards weiterzuentwickeln.Auf der interaktiven Lernplattform openHPI wird in diesem Sommerein zweiwöchiger Online-Kurs zur Blockchain-Technologie unter Leitungvon Prof. Christoph Meinel starten.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelor- und Master-Studiengang"IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahesingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium an, das von derzeitrund 500 Studierenden genutzt wird. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Felicia Flemming, Tel. 0331 5509-274, felicia.flemming@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell