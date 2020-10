Bitcoin-Hype!

Grayscale Investments berichtete am Mittwoch, dass das Unternehmen im dritten Quartal 1,05 Milliarden Dollar in Anlageprodukten in Krypto-Währung erhalten habe.

Was geschah

Die in New York ansässige Investmentfirma sagte in ihrem Bericht "Digital Asset Investment", dass sie im 3. Quartal den größten Kapitalzufluss in einem Quartal verzeichnete. Seit Jahresbeginn beliefen sich die Investitionen auf über 2,4 Milliarden Dollar – das Doppelte des kumulativen



