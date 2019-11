Der Bitcoin-Hammer!

Liebe Leser,

der Bitcoin schreibt wieder Schlagzeilen. Am Freitag ging es um mehr als 6 % nach unten. Am Montag zum Handelsauftakt gab es mit -3,35 % erneut einen Tiefschlag. Der Bitcoin notiert nun so tief wie seit Mai (!) 2019 nicht mehr, dabei hatten sich viele Bitcoin-Freunde schon an den erneuten Aufschwung gewöhnt. Es bleibt bei meiner Einschätzung: Der Bitcoin ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



