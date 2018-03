Bitcoin Group: Das wird überaus spannend – nach Ostern!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group und ihre Aktionäre gehen nicht wirklich entspannt in die Osterpause. Der Wert ist kurz vor dem Ende dieser Woche noch einmal schwächer geworden und testet nun wichtige Grenzen im charttechnischen Trendverlauf. Jetzt wird es spätestens zur neuen Woche hochspannend, heißt es. Denn: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Seitwärtstrend, der allerdings an einem seidenen Faden zu ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.