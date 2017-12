Bitcoin Group: Das wird jetzt richtig spannend!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group müsste die Entwicklung am Freitag mit Entgeisterung aufgenommen haben. Die Kryptowährung selbst ist in einem rasanten Kursrutsch auf neue Tiefstkurse gefallen. Nun marschierte die Aktie der Bitcoin Group hinterher und gab um fast 15 % nach. Der Aufwärtstrend ist auch charttechnischer Sicht dennoch ungebrochen. Chartanalysten gehen davon aus, die Aktie habe rechnerisch noch Chancen auf Kursgewinne von 30 %. Im Detail: Die Aktie setzte am Freitag deutlich zurück und befindet sich kurzfristig auf einer Talfahrt. Übergeordnet jedoch ist noch immer ein langfristiger charttechnischer Aufwärtstrend zu attestieren. Der Wert strebt seit etwa Anfang September deutlich höheren Notierungen entgegen und schaffte am 29. November mit 85,50 Euro den bislang höchsten Kurs aller Zeiten. Dennoch ist die Aktie nun nach einem Minus von 23 % in einer Woche etwas angeschlagen. Dabei sind Schwankungen durchaus üblich, wie der Verlauf der jüngsten Sitzungen nachweist. Am 21. Dezember erzielte die Aktie ein Plus von 14 %, ein Tag zuvor notierte der Wert noch mit 21 % im Minus.

Insofern ist es nicht überraschend, dass Bankanalysten derzeit keine Statements abgeben wollen und daher auch keine Empfehlungen aus diesem Bereich zu erwarten sind. Die Aktie könnte abhängig vom Zockerwert Bitcoin in jede Richtung marschieren. Deshalb sollte man aus fundamentaler Sicht eher Vorsicht walten lassen.

Technische Analysten: Aufwärtstrend ja, aber…

Formal betrachtet befindet sich der Wert noch in einem Aufwärtstrend. Dennoch ist die Aktie nunmehr gefährdet. Immerhin sind die Trendpfeile in den kurzfristigen zeitlichen Dimensionen abwärts gedreht. Der Wert konnte nur den GD100 sowie den GD200 aufgrund des großen Vorsprungs verteidigen. Dennoch: Vorsicht, auch wenn ein Kaufsignal vorliegt!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.