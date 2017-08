Bitcoin Group steigt nach Zahlen auf ein neues Allzeithoch

Die Aktie der Bitcoin Group klettert zum Start in die neue Woche auf ein neues Allzeithoch. Damit können Aktionäre der Bitcoin Group seit Jahresauftakt 2017 einen sensationellen Kursgewinn in Höhe von 406% verbuchen. Heute hat das Unternehmen seinen Halbjahresbericht 2017 veröffentlicht: In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017 wurden die Erwartungen...