Bitcoin Group: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group ist in den vergangenen Handelssitzungen etws in die Knie gegangen. Es ging um fast 6 % nach unten. Dies wiederum bedeutet für die Aktie, dass sie vorläufig aus der neutralen charttechnischen Entwicklung in die Verkaufszone übergegangen ist. Dabei sollten Investoren zwei wichtige Grenzen beachten. Zunächst müssten 40 Euro als Obergrenze wieder überwunden werden, um den neutralen Modus ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.