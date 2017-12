Bitcoin Group: Das sollten Anleger beachten!

Liebe Leser,

die Aktie der Bitcoin Group unterliegt weiterhin starken Schwankungen. Nun signalisierte der Wert erneut, wie riskant eine Investition sein kann und gab deutlich nach. Chartanalysten sind der Meinung, lediglich echte Trader sollten sich an einem Investment versuchen. Bei einem Rücksetzer lassen sich immerhin mit Short-Positionen gewaltige Summen verdienen. Im Einzelnen: Am Donnerstagmorgen ging es nach zuvor stärkeren Bewegungen gleich wieder um über 4 % nach unten. Die Aktie ist nun aus Sicht der Charttechniker formal zwar immer noch im charttechnischen Aufwärtstrend. Dennoch könnte der Wert in den kommenden Tagen an der bislang wichtigen Untergrenze von 60 Euro so sehr zu knabbern haben, dass es zu einer Unterkreuzung kommt, die direkt einen nahenden Abwärtstrend ankündigen würde. Denn der Wert hat die bisherige Haltezone immerhin seit Mitte Oktober nicht mehr unterschritten. Insofern wird es jetzt spannend.

Denn nach oben hin stehen der Bitcoin Group weiterhin alle Möglichkeiten offen. Erst bei etwa 80 Euro wartet eine mächtigere Hürde, sodass sich das Kurspotenzial bis dahin auf mehr als 25 % beläuft. Dieser Anstieg kann nach dem aktuellen Chartbild jederzeit gelingen. Der Wert könnte sogar bis zu 10 Euro auf einmal hinzugewinnen, ohne dabei auf Widerstände zu treffen. Insofern herrscht in beide Richtungen derzeit ein großes Potenzial. Wirtschaftlich ist die Aktie kaum zu greifen, auch wenn das Unternehmen nun immerhin ein positives Vorsteuerergebnis von mindestens 8 Millionen Euro erwartet, heißt es. Bankanalysten äußern sich nicht. Daher gibt es auch keine namhaften Empfehlungen.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Dennoch ist das Papier nach Meinung von technischen Analysten in einem klaren Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Auf den GD200 hat die Bitcoin Group einen Vorsprung von 48 %. Es liegt ein formales Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.