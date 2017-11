Bitcoin Group, oder das Spiel mit dem Feuer...

An Digitalwährungen á la Bitcoin, Ethereum und Co. scheiden sich zur Zeit die Geister. Während die Kurse explodieren und einige erwarten, dass der Hype sogar noch an Fahrt aufnehmen wird, sehen sich viele durchaus an die holländische Tulpenmanie von vor 380 Jahren erinnert: Kursgewinne von über 800 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate, ein unreguliertes System, das...