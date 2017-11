Bitcoin Group: Das muntere Auf und Ab geht weiter!

Liebe Leser,

bei der Aktie der Bitcoin Group geht das muntere Auf und Ab weiter. Während am Montag und am Dienstag noch kräftige Verluste verzeichnet wurden, kann die Aktie an diesem Mittwoch wieder nach oben drehen und gut 5 % aufsatteln. Zuvor hatten Charttechniker bereits ein Abrutschen in Richtung der Unterstützung auf Höhe von 60 Euro befürchtet. Dort wäre ein letzter Haltepunkt gewesen, bevor der Aufwärtstrend endgültig die Segel hätte streichen müssen. Nun sieht es aber gleich schon wieder deutlich besser aus. Schlagartig scheint nun auch wieder das Allzeithoch bei 82,50 Euro von Anfang November zum Greifen nah. Hierauf fehlen lediglich gut 10 %. Mit neuer Kraft dürfte dies zu erreichen sein.

Für wirtschaftlich orientierte Analysten gab es zuletzt keine neuen Nachrichten. Die Aktie steuert nach vier Verlusttagen nun wieder auf einen Handelstag mit deutlichen Kursgewinnen zu. Das Plus der vergangenen sechs Monate beträgt weiterhin unfassbare 1.100 %.

Technische Analysten: Der Aufwärtstrend ist absolut intakt

Technische Analysten sind der Auffassung, dass sich die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend befinde. Der Vorsprung auf den langfristig bedeutenden GD200 beträgt deutliche 70 %. Entsprechend wird auf dieser Basis mit weiteren Kursgewinnen gerechnet.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.