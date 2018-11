Bitcoin Group: Das könnte etwas werden, wenn …

Die Aktie der Bitcoin Group ist auf einem guten Weg, aber am Ziel dürfen sich die Käufer noch nicht wähnen. Sie müssen deshalb weiterhin Gas geben und dürfen in ihren Bemühungen nicht nachlassen. Tun sie das, kann die Ende Oktober begonnene neue Aufwärtsbewegung bis an die 50-Tagelinie fortgesetzt werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.