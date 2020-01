Bitcoin Group: Das ist nicht ungefährlich!

Die Aktie der Bitcoin Group ist am 2. Januar sehr bullisch in das Börsenjahr 2020 gestartet. Die Trägheit der Vorwochen konnte abgelegt werden und schon am 6. Januar konnte die 50-Tagelinie überwunden werden. Sie wurde am 10. Januar noch einmal erfolgreich getestet.

Anschließend übernahmen die Bullen wieder das Kommando. Sie ließen den Kurs der Aktie über das Hoch vom 8.



