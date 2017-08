Bitcoin Group: Ein cleverer Schachzug der Altaktionäre!

Lieber Leser,

als ich vor einigen Wochen das erste Mal über die Aktie der Bitcoin Group schrieb, kannte noch kaum jemand die Aktie. Mein Fazit lautete damals, dass es sich um ein gutes Unternehmen handele, allerdings der geringe Streubesitz ein Problem sei.

Altaktionäre auf der Verkäuferseite – Streubesitz zuletzt deutlich erhöht!

Zumindest dieses Problem haben die Altaktionäre – insbesondere die Priority AG von Oliver Flaskämper – allerdings inzwischen adressiert (von gelöst kann man leider noch nicht sprechen!). So haben sie nämlich die starke Kursrally der letzten Wochen dazu genutzt, ihren Anteil an dem Unternehmen, dass bekanntlich die Handelsplattform unter Bitcoin.de betreibt, zu reduzieren. Im Klartext: Es wurden Aktien veräußert und dadurch der Streubesitz erhöht.

Wer die Aktien dabei aufgekauft hat, ist nicht bekannt. Insofern ist zu vermuten, dass keine größeren Aktienpakete bei institutionellen Anlegern platziert wurden. Wenn das richtig ist, könnten die Aktien sogar in den Kursanstieg hinein über die Börse verkauft worden sein, was dann auch den Kursrutsch von in der Spitze rund 30 Euro auf im Tief unter 20 Euro erklären würde.

Streubesitz noch immer sehr niedrig, Bewertung dagegen weiterhin extrem hoch

Nachdem bis vor wenigen Wochen nur 250.000 Aktien über die Börse handelbar waren, hat sich dies zuletzt auf immerhin ca. 1,2 Mio. Aktien verbessert. Es wurden also knapp 1 Mio. Aktien in den Kursanstieg hinein verkauft. Die Handelbarkeit der Aktie hat sich damit zwar deutlich verbessert. Dennoch handelt es sich bei der Aktie immer noch um einen sehr marktengen Titel. Nur mal zum Vergleich: Die The NAGA Group wurde – zu Recht und auch von mir – dafür kritisiert, dass man im Zuge des Börsengangs nur 1 Mio. Aktien an die Börse gebracht hatte. So viel besser sieht es da aktuell bei der Bitcoin Group also auch nicht aus.

Doch es ist nicht nur diese Marktenge, die ein Investment in die Aktie und damit ja das Unternehmen so riskant erscheinen lässt. Vielmehr ist auch die fundamentale Bewertung des Titels, trotz der Korrektur zuletzt, weiterhin sehr hoch. Selbst wenn die Bitcoin Group aufgrund der Kursrally bei den virtuellen Währungen und einem Ausbau der Handelsplattform im kommenden Jahr den Umsatz auf über 5 Mio. Euro und den Gewinn auf über 2,5 Mio. Euro steigern würde, was beides deutlich über den eigenen Planungen läge, würde die Aktie mit einem KUV von knapp 25 und einem KGV von über 50 bewertet. So gut mir daher der Bitcoin gefällt und auch wenn ich Bitcoin.de und die Bitcoin Group schätze, kann ich gegenwärtig leider nicht guten Gewissens zum Kauf der Aktie raten. Wer den Titel aber schon hat, kann die Aktie zumindest halten.

Ein Beitrag von Sascha Huber.