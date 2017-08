Bitcoin Group: Was sagen die Zahlen?

Kommentar von Peter Niedermeyer

Liebe Leser,

die Aktie der Bitcoin Group steigt und steigt, Allzeithoch folgt hier auf Allzeithoch. Auf 3-Monats-Sicht hat das Plus die Marke von rund 260% erreicht und überschritten. Ein so hohes Plus in nur 3 Monaten! Ist das denn überhaupt fundamental gerechtfertigt? Das Unternehmen ist inzwischen über 140 Mio. Euro schwer, wenn die Zahl der Aktien mit dem aktuellen Kurs multipliziert wird. Und wie sieht es mit den Geschäftszahlen aus? Rechtfertigen die diesen Kursanstieg bzw. sogar noch höhere Kurse? Da zeigt der Blick auf die Halbjahreszahlen der Bitcoin Group folgendes:

Bitcoin Group: Starkes Wachstum, doch absolut gesehen relativ geringe Umsätze

Die Umsätze sind den Unternehmensangabe zufolge im ersten Halbjahr 2017 regelrecht explodiert, das Plus betrug gigantische 128%. Allerings sieht es absolut gesehen nicht so beeindruckend aus: Nach 770.000 Euro Umsatz im ersten Halbjahr 2016 waren es 1,77 Mio. Euro Umsatz im ersten Halbjahr 2017, so die Bitcoin Group. Es wird ein positives Periodenergebnis nach Steuern von 0,819 Mio. Euro gemeldet. Na also, schwarze Zahlen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch rote Zahlen geschrieben worden sind. Doch rechtfertigt dies neue Allzeithochs? Das wird sich zeigen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.