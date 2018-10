Bitcoin Group: Das Unternehmen wächst, aber die Anleger interessiert es nicht!

In ihrem Ende September veröffentlichten Halbjahresbericht verzeichnete die Bitcoin Group SE signifikante Zuwächse beim Umsatz und auch der Gewinn stieg deutlich an. Der Umsatz verdreifachte sich von 1,770 Millionen Euro im Vorjahr auf 5,671 Millionen Euro in diesem Jahr und das operative Ergebnis verbesserte sich auf 4,874 Millionen Euro verglichen mit 1,040 Millionen Euro, die im ersten Halbjahr 2017 zu verzeichnen waren.

Unter dem Strich stand am Ende ein Gewinn von 3,322 Millionen Euro. Wenn man nun bedenkt, dass im vergangen

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.