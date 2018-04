Bitcoin Group: Steht die nächste Verkaufswelle im Bitcoin bevor?

Liebe Leser,

die Aktie der Bitcoin Group bröselt seit einiger Zeit vor sich hin. Rein statistisch betrachtet und aus Sicht der Price-Action endet ein “Bröseln” in der Regel in einem stärkeren Kursverfall. Wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht, dürfte das nächste Ziel in diesem Fall im Bereich der horizontalen Unterstützungszone bei 25 Euro je Aktie liegen. Alle drei Tage-Durchschnitte (50,100,200) ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.