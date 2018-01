Bitcoin Group: Der Start ins neue Jahr hätte besser sein können!

Liebe Leser,

keinen guten Start in das Börsenjahr 2018 gab es für die Bitcoin Group. Der Kurs fiel während des Dienstagsvormittagshandels um über 3,40 Euro oder 5,47 Prozent zurück. So hatten sich die meisten Anleger den Beginn des neuen Börsenjahres vermutlich nicht vorgestellt, wenngleich die Verluste im Laufe des Tages wieder deutlich eingedämmt werden konnten.

Dass es einen holprigen Start ins neue Jahre geben könnte, hatte sich schon in den letzten Wochen ein wenig angekündigt. Unmittelbar vor den Feiertagen hatte die Bitcoin-Euphorie einen kräftigen Dämpfer bekommen. Weil ein Kurssturz bei der Kryptowährung auch auf alle jene Aktien zurückwirkte, die wie die Aktie der Bitcoin Group im Umfeld des Bitcoins angesiedelt sind, war es nicht verwunderlich, dass der Kurs der Aktie schon am Freitag vor Weihnachten um 9,68 Euro oder 14,20 Prozent nachgegeben hat. Verglichen damit sind die Verluste vom Jahresauftakt noch nicht einmal die schlimmsten. Aber wer sagt den investierten Anlegern, dass es in den nächsten Tagen nicht noch schlimmer kommt?

Im Grunde gelingt es der Aktie seit Wochen nicht, das im September 2017 erreichte Hoch nachhaltig zu überwinden. Zwar schob sich der Kurs im Oktober und November wieder an das Septemberhoch heran, aber wirklich überwinden konnten es die Käufer nicht.

Septemberhoch mit besonders hohem Handelsvolumen verbunden

Diese Beobachtung verwundert nicht, denn das Septemberhoch war auch mit einer Umsatzspitze verbunden. Es wechselten damals besonders viele Aktien den Besitzer und diejenigen, die neu einstiegen, saßen anschließend auf unangenehmen Verlusten. Dass viele dieser Anleger anschließend versucht haben, ihre Positionen auf ihrem Einstandskurs wieder zu schließen, verwundert nicht.

Solange noch viele dieser oder der später aufgebauten Positionen in einer Schieflage sind, kann ein anhaltend hoher Verkaufsdruck in der Aktie der Bitcoin Group nicht überraschen. Lösen könnte sich der Knoten, wenn erstens die Kryptowährungen selbst ihre Korrektur beenden und/oder all jene Anleger, die sich von den Aktien der Bitcoin Group trennen wollen, diesen Schritt auch vollzogen haben.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.