Bitcoin Group: Starker Start!

die Aktie der Bitcoin Group startete gut in die neue Handelswoche und konnte im Xetra-Handel bereits Montagvormittag die Marke von 80 Euro ins Visier nehmen. Ob der Aktienkurs nachhaltig über diese Marke steigen kann, bleibt abzuwarten. Jedenfalls hat sich der Anstieg der Aktie der Bitcoin Group zuletzt wieder sehen lassen können. So liegt das Plus alleine auf 1-Monats-Sicht bei rund +40% – bei anderen Aktien wären die Aktionäre froh, wenn sich so ein Plus auf 12-Monats-Sicht ergeben würde! Das Plus auf Jahres-Sicht steht bei der Aktie der Bitcoin Group inzwischen bei regelrecht phänomenalen 1.315%. Ja, hier haben wir es mit einer mehr als Verzehnfachung beim Kurs auf Jahressicht zu tun!

Bitcoin Group: Wichtiges Asset ist der Handelsplatz Bitcoin.de

Treibende Kraft hinter dem Kursanstieg ist natürlich der deutsche Handelsplatz „Bitcoin.de“, auf dem die virtuelle Währung Bitcoin gehandelt werden kann. Dieser Handelsplatz wird laut der Bitcoin Group zusammen mit der Fidor Bank AG (München) betrieben und dort soll es „über 430.000 Kunden“ geben. Will die Bitcoin Group weiter expandieren? Dazu Zitat von Unternehmensseite: „Die Bitcoin Group SE evaluiert derzeit weitere aussichtreiche Beteiligungen an Unternehmen aus den Bereichen Bitcoin, Kryptowährungen und Blockchain einzugehen“.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.