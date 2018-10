Bitcoin Group: Im Spannungsfeld zwischen Aktienmarkt und Kryptos!

Die Aktie der Bitcoin Group fiel zuletzt weiter zurück und notiert nun nur noch unweit ihres Jahrestiefs von 29,62 Euro (erreicht am 5. Februar 2018). Der Titel sollte also nach Möglichkeit nicht nachhaltig unter die Marke von 30,00 Euro fallen. Lassen Sie uns an dieser Stelle erörtern, wie es mit der Aktie weiter gehen könnte.

Aktie bisher wegen Krypto-Crash unter Druck!

Ein Beitrag von Sascha Huber.