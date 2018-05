Bitcoin Group: So sind bis zu +50% möglich!

Obwohl die Bitcoin Group kürzlich hervorragende Geschäftszahlen für 2017 vorgelegt hat, hat die Aktie darauf kaum reagiert. Dies liegt daran, dass die Kursentwicklung in erster Linie durch die Kursentwicklung von Bitcoin und Co. und nicht durch die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bestimmt wird. Was jedoch bis zu einem gewissen Punkt auch logisch ist…

Ein Beitrag von Sascha Huber.