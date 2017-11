Bitcoin Group: SegWit2x-Absage bringt Bitcoin unter Druck!

Lieber Leser,

nachdem die Aktie der Bitcoin Group das charttechnisch herleitbare Kursziel um 80,00 Euro nun abgearbeitet hat, konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau. Der Kurs des Bitcoins dagegen steht leicht unter Druck. Warum?

SegWit2x-Fork wird nicht umgesetzt, Anleger zeigen sich enttäuscht

Kommen wir zunächst zur Situation am Kryptowährungsmarkt! Hier sehen wir seit gestern Abend leicht fallende Kurse, nachdem der Bitcoin zuvor noch um 7.800 US-Dollar ein neues Allzeithoch generieren konnte. Grund hierfür ist die überraschende Absage an den für nächste Woche geplanten SegWit2x-Fork. Im Zuge dessen sollten die Regeln angepasst werden, in dem endlich die Segregated Witness-Lösung aktiviert und anschließend die Blocksize von 1 auf 2 MB verdoppelt worden wäre.

Darauf jedenfalls hatten sich die großen Bitcoin-Miner im sogenannten „New York Agreement“ geeinigt, sofern die Unterstützung hierfür groß genug würde. Dies war bereits vor einigen Monaten der Fall, jetzt wäre die Umsetzung an der Reihe gewesen. Doch kurz bevor es nun hätte dazu kommen können, wurde die Umsetzung abgesagt. Dabei hatten die Anleger auf diesen Schritt gehofft, um vielleicht endlich eine nachhaltige Lösung der schon lange schwelenden „Blocksize Debatte“ zu erhalten.

Altcoins starten kleine Kursrally!

Da es sich bei SegWit2x definitionsgemäß um einen weiteren Fork des Bitcoins gehandelt hätte (nach den beiden Forks Bitcoin Cash und Bitcoin Gold), hatten zudem wieder einige im Vorfeld Bitcoins gekauft und auf „free money“ gehofft. Daher hatten sie sich mit Bitcoins eingedeckt und werfen diese nun wieder auf den Markt, was eben zum kleinen Kursrutsch führte. Im Gegenzug aber floss dieses Geld in die sogenannten Altcoins, die daher heute gleich reihenweise in den Rallymodus schalteten (Ethereum, Litecoin, DASH, NEM, Monero, IOTA, OmiseGo, Cardano, Lisk, Stellar Lumens).

Aus diesen Kursbewegungen der Kryptowährungen, besonders natürlich aus dem leichten Kursrückgang des Bitcoins, erklärt sich dann natürlich auch die Konsolidierung der Aktie der Bitcoin Group. Die Frage ist nun, ob es beim Bitcoin bei der leichten Konsolidierung bleibt oder wir noch eine Korrektur in Richtung 6.200 US-Dollar sehen. Im ersten Fall dürfte die Aktie bestenfalls auf knapp unter 80,00 Euro fallen, im zweiten Fall könnte ein Abstauberlimit unterhalb von 65,00 Euro greifen. Da solche Abstauberlimits heutzutage normalerweise nichts mehr kosten, würde ich das auf jeden Fall probieren.

3 Gründe, wieso Sie mit dieser Aktie jetzt +8.330 % Gewinn machen!

Grund Nr. 1: Gegen diese Blockchain-Revolution ist Tesla ein Kindergarten!

Grund Nr. 2: Diese Revolution ändert das Leben von 7 Milliarden Menschen!

Grund Nr. 3: Schon am kommenden Montag wird die Aktie nur noch nach OBEN gehen!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie hinter der Revolution GRATIS zu erfahren!

Ein Beitrag von Sascha Huber.