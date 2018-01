Bitcoin Group: Die Ruhe vor dem Sturm!

Lieber Leser,

nachdem kürzlich bekannt wurde, dass der legendäre PayPal-Mitgründer sowie frühe facebook-Investor Peter Thiel eine beträchtliche Summe in den Bitcoin investiert hat, stabilisierte sich der Kurs der „Mutter aller Kryptowährungen“ endlich. Trotzdem gibt es derzeit einige negative Entwicklungen, auf die ich heute eingehen muss.

Bitcoin verliert massiv an Marktdominanz

So werden auf der Internetseite CoinMarketCap.com nicht nur die aktuellen Kurse aller Kryptowährungen angezeigt, sondern auch die Marktkapitalisierung alles Kryptowährungen, das tägliche Handelsvolumen sowie die sogenannte Bitcoin-Dominanz (Bitcoin Dominance). Lag diese vor ca. einem Jahr noch bei über 80%, so ist sie zuletzt auf unter 1/3 (33,3%) und damit den tiefsten Stand aller Zeiten gesunken.

Was aber bedeutet das nun genau? Nun, wenn die Bitcoin-Dominanz so deutlich zurückgegangen ist, kann dies nur zwei Gründe haben. Erstens es gibt immer mehr Kryptowährungen, was sicherlich richtig ist. Zweitens aber müssen diese Altcoins gegenüber dem Bitcoin beträchtlich an Wert zugelegt haben, was entweder durch fallende Bitcoin- oder aber steigende Altcoin-Preise passieren kann.

Bitcoin Group muss sich Gedanken machen – und tut es!

Zuletzt haben wir beide Effekte gesehen, weshalb die Bitcoin-Dominanz auch so schnell so stark gesunken ist. So fiel der Bitcoin von über 20.000 US-Dollar auf im Tief ca. 11.000 US-Dollar zurück, ehe er sich nun zwischen 14.000 und 15.000 US-Dollar einzupendeln scheint. Zugleich erlebten jedoch Altcoins wie Ripple XRP oder Ether(eum) deutlich zu. So wurde Ether(eum) heute bspw. erstmals zeitweise über 1.000 US-Dollar gehandelt.

Es wäre also falsch von bitcoin.de, der Internethandelsplattform der Bitcoin Deutschland AG, die sich wiederum vollständig im Besitz der Bitcoin Group befindet, sich weiterhin nur auf den Handel mit Bitcoin zu fokussieren. Aber das hat man dort längst erkannt und bietet daher inzwischen bereits den Handel mit Bitcoin, Ether(eum) und Bitcoin Cash an. Natürlich sollte man das Angebot noch erweitern, aber das Oliver Flaskämper und sein Team schlafen würden, kann man nun wirklich nicht behaupten. Daher sehe ich die Aktie – trotz der aktuellen Konsolidierung – auch weiterhin positiv.

Diese Bitcoin-Alternative wird schon bald boomen!

Vergessen Sie Bitcoin! Erfahren Sie HIER heute GRATIS: Deshalb geht Blockchain jetzt so richtig durch die Decke! Dieses Unternehmen profitiert jetzt am meisten vom Boom! Nur hier und HEUTE sichern!

Klicken Sie HIER und laden Sie „Der große Blockchain Boom“ GRATIS herunter!

Ein Beitrag von Sascha Huber.