Bitcoin Group: Peter Thiel schiebt Bitcoin an, wie reagiert die Aktie?

wie heute am späten Nachmittag bekannt wurde, hat der Founders Funds von Peter Thiel mehrere Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert. Nach Bekanntwerden dieser Nachricht sprang die „Mutter aller Kryptowährungen“ sofort an. Doch wie reagiert die Aktie der Bitcoin Group darauf?

Aktie nachbörslich deutlich im Plus

Im regulären Börsenhandel konnte die Aktie darauf noch nicht reagieren. Denn die Meldung kam erst nach Börsenschluss. Daher verlor die Aktie im regulären Handel noch leicht und schloss mit 62,25 Euro (Xetra). Nachbörslich sieht das jedoch schon anders aus. So zeigen die nachbörslichen Indikationen Kurse über 64,50 Euro. Das ist zwar keine fulminante Kursrally, allerdings wird so aus einem Minus immerhin ein Plus.

Wie lange die Kursrally beim Bitcoin und in der Folge wohl auch bei der Aktie der Bitcoin Group kurzfristig anhalten wird, steht aber noch in den Sternen. Denn so positiv die Nachricht war und aufgenommen wurde, intraday kam es beim Bitcoin – nach der ersten Euphorie – gleich zu ein paar Gewinnmitnahmen. Nur wenn sich die Kursrally beim Bitcoin aber fortsetzen lässt, kann auch die Aktie der Bitcoin Group weiter zulegen.

Aktie und Bitcoin laufen kurzfristig nicht immer parallel!

Dabei gibt es zwar keine direkte Abhängigkeit der Kursentwicklung beider Werte. Aber eng verbunden sind sie schon. Ich ziehe zur Beschreibung der Beziehung daher immer gerne das Bild vom Herrchen und seinem Hund heran. Mal läuft der Hund seinem Herrchen voraus, mal hinterher, nur selten laufen beide parallel. Aber durch die Hundeleine sind sie doch so eng miteinander verbunden, dass sie nicht zu weit auseinander driften können.

Genau das gilt auch für den Bitcoin und die Aktie der Bitcoin Group. Wenngleich es somit keine direkte Abhängigkeit zwischen den beiden Kursentwicklungen geben mag, so sind sie eben doch miteinander verbunden. Das bedeutet, dass der Bitcoin nicht dauerhaft steigen kann ohne die Aktie mitzuziehen und umgekehrt. Daher achten Sie bitte genau auf die Kursentwicklung des Bitcoin, wenn Sie einen Kauf der Aktie erwägen. Ich sehe beide, sowohl den Bitcoin als auch die Aktie der Bitcoin Group, tendenziell weiter positiv.

Ein Beitrag von Sascha Huber.