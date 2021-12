Bitcoin Group: Meilenstein durch Krypto-zu-Krypto-Handel

Der regen Nachfrage nach einer Erweiterung des Handesmöglichkeiten trägt die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91) nun Rechnung und erweitert dieses ab sofort. Mehr als eine Million Kunden nutzen mittlerweile das Marktplatzangebot. Ab sofort ist auf dem über die Tochtergesellschaft futurum bank AG betriebenen Kryptowährungshandelsplatz auch der Handel von reinen Krypto-Währungspaaren möglich.

Erster deutscher Anbieter bei Bitcoins

Das Unternehmen ist damit der erste deutsche Anbieter, der auf seiner Plattform Krypto-zu-Krypto-Handelsmöglichkeiten bietet. Die über eine Millionen Kunden schätzen dabei den deutschen Firmensitz und die BaFin-Regulierung mit Banklizenz des Unternehmens. Dabei ist aus Sicht der Kunden die größtmögliche regulatorische Sicherheit und Transparenz gewährleistet.

In einem ersten Schritt wurde der Handel mit drei populären Krypto-Pairings freigeschaltet. Ab sofort können Kunden Ethereum (ETH), Ripple (XRP) und Dogecoin (DOGE) gegen den Bitcoin (BTC) handeln. Hierbei müssen Nutzer nicht auf den gewohnten Treuhand-Service verzichten. Die Trades unterliegen den höchsten Sicherheitsstandards und sind einfach und effizient getätigt. Die Verbuchung erfolgt sekundenschnell nach Handelsabschluss. Eine Erweiterung des Angebots um weitere reine Krypto-Pairings ist geplant.

„Erneut handeln wir nach unserer Maxime: versprochen und geliefert. Wir freuen uns sehr, unser Angebot um diese wichtige Handelsoption erweitert zu haben. Mit ihr bieten wir nicht nur unseren Kunden einen exklusiven und in Deutschland einmaligen Mehrwert, sondern erreichen auch in der Unternehmensentwicklung einen wichtigen Meilenstein. Hieran wollen wir anknüpfen und auch weiterhin unser Angebot ausbauen“, sagt Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE.

Die Bitcoin Group ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Satoshi Vision und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Aktuell (20.12.2021 / 09:30 Uhr) notieren die Aktien der Bitcoin Group SE im Xetra-Handel bei 39,90 EUR (-1,05 EUR / -2,56 %). Auch diese Aktie können Sie für 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: Bitcoin Group SE | Powered by GOYAX.de