Bitcoin Group: Langsam wird es eng!

In höchster Not sind die Bullen bei der Bitcoin Group derzeit noch nicht, doch sehr vorteilhaft ist ihre aktuelle Situation auch nicht, denn in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, die Aktie über den Widerstand bei 31,25 Euro ansteigen zu lassen. Als Reaktion auf das jüngste Scheitern fiel der Kurs am Mittwoch und Donnerstag wieder etwas zurück.

