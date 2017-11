Bitcoin Group: Kurzer Schreck durch Hackerangriff!

Lieber Leser,

als ich gestern meinen Artikel verfasste, notiert der Bitcoin über 8.200 US-Dollar und es sah alles danach aus, als ob er in Richtung 10.000 US-Dollar durchstarten sollte. Heute Nacht aber ging es dann erst einmal ca. 300 US-Dollar abwärts. Was war passiert?

Tether Hack kostet ca. 31 Mio. US-Dollar

So gab der Anbieter der konkurrierenden Kryptowährung Tether bekannt, dass Tether-Coins im Wert von rund 31 Mio. US-Dollar durch Hacker gestohlen worden seien. Tether verwendet jedoch ein völlig anderes Konzept als Bitcoin und ist 1:1 an den US-Dollar gekoppelt. Insofern bestand für das Bitcoin-Netzwerk zu keiner Zeit irgendeine Gefahr und die Kursverluste sind eher psychologisch (als logisch) zu erklären.

Ich betone daher an dieser Stelle nochmal, was ich bspw. sowohl im letzten als auch in diesem Jahr in meinem Bitcoin-Seminar auf der „World of Trading“ gesagt habe: Das Bitcoin-Netzwerk und somit den Bitcoin gibt es bereits seit dem 3. Januar 2009 und die Blockchain ist bis heute nie gehackt worden. Was gehackt wurde, sind vereinzelte Anbieter wie die Kryptobörsen MtGox, Cryptsy oder BitFinex. Daher halte ich den Bitcoin auch weiterhin für absolut sicher!

Mein Kursziel für den Bitcoin bleibt bei 10.000 US-Dollar!

Auch wenn die Nachrichten heute Nacht nicht schön waren und den Bitcoin kurzfristig belasteten, ändert sich dadurch jedoch wenig. Denn aus charttechnischer Sicht haben wir kürzlich einen Ausbruch gesehen, womit ein Kaufsignal generiert wurde. Der Kursrücksetzer aufgrund des Tether Hacks ist dann die typische Pullback-Bewegung auf den Ausbruchspunkt. Gibt der Bitcoin also jetzt wieder Gas, wonach es aussieht, bleibt es beim genannten runden Kursziel von 10.000 US-Dollar.

Da die Kursentwicklung der Aktie der Bitcoin Group eng mit der Kursentwicklung der unverändert wichtigsten Kryptowährung verbunden ist, bleiben auch die Aussichten für die Aktie unverändert gut. Kurzfristige kleinere Rücksetzer können an der Börse natürlich niemals ausgeschlossen werden, bis Jahresende sollte es aber auch hier in Richtung einer runden Marke, nämlich der 100 Euro Marke, gehen. Daher halte ich weiterhin jeglichen Rücksetzer für kaufenswert – sowohl beim Bitcoin als auch bei der Aktie der Bitcoin Group.

3 Gründe, wieso Sie mit dieser Aktie jetzt +8.330 % Gewinn machen!

Grund Nr. 1: Gegen diese Blockchain-Revolution ist Tesla ein Kindergarten!

Grund Nr. 2: Diese Revolution ändert das Leben von 7 Milliarden Menschen!

Grund Nr. 3: Schon am kommenden Montag wird die Aktie nur noch nach OBEN gehen!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie hinter der Revolution GRATIS zu erfahren!

Ein Beitrag von Sascha Huber.