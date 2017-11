Bitcoin Group: Kursziel aus Kaufsignal tatsächlich erreicht!

Lieber Leser,

ich schrieb kürzlich, dass die Aktie der Bitcoin Group ein charttechnisches Kaufsignal mit Kursziel 80,00 Euro generiert hatte. Zwar hatte ich gewisse Zweifel, dass dieses Kursziel wirklich erreicht wird. Aber dank der Kursrally des Bitcoin zuletzt kam es heute tatsächlich dazu.

Bitcoin-Kritiker Prinz al-Walid ibn Talal unter Arrest

Bevor ich jedoch näher auf die Kursentwicklung des Bitcoins, sowie die Aktie der Bitcoin Group, zu sprechen kommen möchte, kann ich mir eine gewisse Schadenfreude nicht verkneifen. Denn wie am Wochenende bekannt wurde, steht der saudische Investor, Prinz al-Walid ibn Talal, zurzeit unter Hausarrest. Als Grund wurden Ermittlungen in Sachen Korruption genannt. Warum mich diese Meldung schmunzeln ließ? Nun, zuletzt hatte eben dieser Milliardär im US-Fernsehen noch massiv gegen den Bitcoin gewettert.

Auf die Kursentwicklung der „Mutter aller Kryptowährungen“ jedoch hatte diese Meldung so gut wie keinen Einfluss. Hier feierten die Anleger zuletzt eher die Entscheidung der Chicago Mercantile Exchange bis Jahresende einen Bitcoin Future einführen zu wollen. Dies führte, wie beschrieben gerechtfertigterweise, zu einem entsprechenden Kurssprung des Bitcoins. Allerdings auch nur des Bitcoins, Altcoins wie Ethereum, Litecoin, DASH oder Monero wurden zuletzt etwas stiefmütterlich von den Anlegern behandelt.

Aktie der Bitcoin Group vollzieht Kurssprung der Kryptowährung nach!

Zwar hat es, wie zuletzt ebenfalls beschrieben, ein wenig gedauert. Doch mit leichter Zeitverzögerung vollzog die Aktie der Bitcoin Group den Kurssprung des Bitcoins am vergangenen Freitag sowie am heutigen Montag nach. So stieg sie innerhalb kurzer Zeit von ca. 60,00 Euro auf über 80,00 Euro und somit um +33%. Damit war der Kurssprung kurzfristig sogar ausnahmsweise mal etwas stärker als beim Bitcoin selbst. Auf lange Sicht aber hat der Bitcoin die Aktie der Bitcoin Group klar outperformt und sollte das auch weiter tun. Daher bevorzuge ich ein Direktinvestment in den Bitcoin nach wie vor.

Allerdings könnte der Bitcoin, nach der Kursrally zuletzt, nun durchaus mal etwas korrigieren, was auch zu einem kleinen Rücksetzer der Aktie führen könnte. Über 80,00 Euro sollte man daher kurzfristig durchaus mal über Gewinnmitnahmen nachdenken. Ganz generell ist über kurz oder lang ohnehin eine Korrektur beim Bitcoin und der Aktie der Bitcoin Group zu erwarten, zumal diese mit einer Marktkapitalisierung von über 400 Mio. Euro inzwischen absurd hoch bewertet erscheint.

Ein Beitrag von Sascha Huber.