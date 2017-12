Bitcoin Group: Kurssprung nach tollen News!

Lieber Leser,

nachdem die Aktie zuletzt durch die kräftige Korrektur des Bitcoin nach unten gezogen wurde, konnte sie sich diesem heute entziehen. Grund hierfür waren gleich zwei positive Unternehmensnachrichten. Lustigerweise hatte mich zuvor ein Leser schon kontaktiert und diese News in gewisser Weise vorher gesehen!

Geschäfte bei der Bitcoin Deutschland AG (bitcoin.de) laufen rund!

So schrieb mir der Leser, dass er ermittelt habe, dass das Handelsvolumen über bitcoin.de im laufenden Jahr über einer Milliarde Euro gelegen haben müsste und er so den Jahresumsatz auf 11-12 Mio. Euro schätze. Am Nachmittag meldete die Bitcoin Group dann, dass das Handelsvolumen in 2017 über einer Milliarde Euro gelegen habe und man daher nun einen Jahresumsatz von mindestens 10 Mio. Euro bei einem EBT von mindestens 8 Mio. Euro erwarte.

Darüber hinaus gab man bekannt, dass man die ursprüngliche Planung von 480.000 registrierten Kunden bis Jahresende bereits jetzt deutlich übertroffen habe, da man Mitte Dezember über 645.000 registrierte Kunden verfügt habe. Alles in allem also rundum gute Nachrichten, so dass sich auch CEO Michael Nowak begeistert zeigte. So sei man weiterhin von Kryptowährungen und dem eigenen Geschäftsmodell überzeugt und – wie die Kryptowährungen – gekommen um zu bleiben.

Bitcoin korrigiert weiter, Aktie mit Kurssprung, aber sie bleibt teuer!

Obwohl die „Mutter aller Kryptowährungen“, der Bitcoin, seine Korrektur auch heute fortsetzte, stieg die Aktie der Bitcoin Group infolge dieser guten Nachrichten deutlich an. Zwar habe ich mir, gerade angesichts der Kursrally des Bitcoin zuletzt, schon gedacht, dass meine bisherigen Umsatz- und Gewinnschätzungen etwas zu pessimistisch waren. Aber mit einer so deutlichen Übertreffung hätte ich – wie wohl die meisten Anleger – dann doch nicht gerechnet.

So verständlich der Kurssprung aber auch sein mag, auch auf Basis der neuen Umsatz- und Gewinnprognosen bleibt die Aktie mit einem KUV von ca. 33 bei einem KGV von 43 noch immer recht teuer. Sollte der Bitcoin jedoch wieder in den Rallymodus wechseln, wird die Aktie trotzdem wieder steigen können. Generell war, bin und bleibe ich daher bullish – übrigens genau wie der Leser, der mich kontaktiert hat – und sehe das Kursziel weiterhin bei 100,00 Euro.

Ein Beitrag von Sascha Huber.